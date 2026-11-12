Шведская метеорологическая служба SMHI повысила предупреждение о снегопаде в районе города Шеллефтео на северо-восточном побережье Швеции до красного — наивысшего уровня опасности. Согласно прогнозу, там может выпасть от 50 до 80 сантиметров снега, а сильный ветер способен вызвать снежные заносы, сообщает The Local Sweden.

Риск перебоев с электричеством

Красное предупреждение будет действовать с 14:00 четверга до 23:00 пятницы. Такой уровень означает, что погодные условия могут вызвать очень серьезные нарушения жизнедеятельности общества.

Жителям района посоветовали не пользоваться дорогами из-за высокого риска застрять. Людям, проживающим в районах с воздушными линиями электропередачи, также рекомендовали подготовиться к длительным и масштабным отключениям электроэнергии и перебоям в работе телекоммуникационных сетей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие предупреждения на севере страны

Для возвышенностей между Тимро и Эрншельдсвиком также объявили оранжевое предупреждение — второй по серьезности уровень. Оно будет действовать с 18:00 четверга до 9:00 13 ноября, а ожидаемое количество снега составит от 20 до 40 сантиметров.

Желтые предупреждения о сильном снегопаде действуют вдоль побережья Вестерботтена, в самой южной части побережья Норрботтена, а также в лене Вестерноррланд и на севере Хельсингланда.

Читай нас в