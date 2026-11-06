Snapchat начал отключать по умолчанию функцию Find Friends для несовершеннолетних пользователей в Великобритании. Британский регулятор Ofcom назвал этот шаг важным для снижения риска онлайн-груминга. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Изменение настроек

Функция Find Friends помогает пользователям находить и добавлять новые контакты. По оценке Ofcom, ее отключение по умолчанию затруднит незнакомцам возможность связываться с детьми на платформе для обмена изображениями.

Директор группы онлайн-безопасности Ofcom Оливер Гриффитс заявил, что это изменение давно назрело. Регулятор будет следить за внедрением новой защиты Snapchat в течение ноября.

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Проверка возраста

В мае Snapchat обязался внедрить такое изменение. Позднее компания сообщила Ofcom, что до конца года для пользователей младше 18 лет должны заработать действенные проверки возраста.

По данным регулятора, в мае Snapchat пользовались 32% британских детей в возрасте от 8 до 12 лет, хотя минимальный возраст для использования платформы составляет 13 лет. Анализ данных британской полиции за 2025 год, проведенный Национальным обществом по предотвращению жестокого обращения с детьми, показал, что на Snapchat приходилось 40% зарегистрированных правонарушений, связанных с сексуальным общением с ребенком, в которых удалось установить платформу.

Ofcom также повторно предупредил технологические компании, не противодействующие рискам груминга: им могут грозить штрафы в размере до 10% соответствующего глобального дохода.

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