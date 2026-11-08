Резкое похолодание на юго-востоке Австралии принесло снег в части штатов Новый Южный Уэльс, Виктория и Тасмания. Осадки зафиксировали на курортах Тредбо и Перишер в Новом Южном Уэльсе, на горе Хотем в Виктории, а также на кунайи/горе Веллингтон в Хобарте, сообщает The Guardian.

Холодный воздух со стороны Антарктики

Австралийское Бюро метеорологии объяснило зимнюю погоду атмосферной системой с холодным воздухом, двигавшимся на север со стороны Антарктики. Юго-западный ветер также снижал ощущаемую температуру по сравнению с фактическими показателями.

В полдень в Аделаиде, Мельбурне, Хобарте, Канберре и Сиднее ощущаемая температура была ниже 13°C. В Аделаиде при максимальной температуре 17,5°C она ощущалась как 12,3°C. В Канберре максимальная температура составила 12,9°C, но из-за погодных условий ощущалась как 5,3°C.

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Снег весной уже случался

Снегопады прогнозировали заранее. Бюро метеорологии отметило, что такие явления для этого времени года случаются нечасто, однако не являются беспрецедентными: во многих из ныне заснеженных мест снег выпадал и в ноябре 2022 года.

Похолодание вызвало реакцию в социальных сетях. Менеджер розничного магазина в Тредбо Мадлен Макви опубликовала видео снегопада, а следующим утром показала пустые кресельные подъемники, когда снег продолжал идти. Крикетный клуб Kingston Crows в Тасмании также поделился снимком поля Kingston Beach Oval, покрытого градом.

Согласно прогнозу, уже в понедельник температура начнет повышаться, а ко вторнику во всех столицах Австралии ожидается не менее 20°C.

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