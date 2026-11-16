Белорусская оппозиционная активистка София Сапега рассказала о перенаправлении рейса Ryanair FR4978 из Афин в Вильнюс в Минск 23 мая 2021 года. На борту вместе с ней находился её парень, белорусский оппозиционер Роман Протасевич. По описанию Der Spiegel, самолёт перенаправили в Минск, чтобы задержать Сапегу и Протасевича.

Незапланированная посадка

Как сообщает Der Spiegel, в 12:46 пассажирам объявили о незапланированной посадке. Сапега вспомнила, что в тот момент самолёт уже должен был приближаться к Вильнюсу, однако вместо этого направлялся в Минск.

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По словам Сапеги, она и Протасевич по-разному отреагировали на это объявление. Протасевич занервничал, встал и начал кричать на бортпроводников, настаивая, что самолёт не должен садиться на территории Беларуси. Сапега, по её воспоминаниям, тогда оставалась необычно спокойной.

Завершение учёбы

Сапега также рассказала, что во время полёта думала о завершении учёбы, но понимала, что пропустит выпускную церемонию. Через три года она купила академическую шапочку и мантию и отпраздновала завершение образования. Интервью записали в Вильнюсе, где расположен Европейский гуманитарный университет — белорусский университет в изгнании.

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