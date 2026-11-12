SoftBank сообщила о квартальном убытке в $7,1 млрд, более половины которого связано с потерями, относящимися к оборудованию для производства электроэнергии. Компания внесла невозвратные авансы производителям газовых турбин, но впоследствии признала значительную часть этих депозитов фактически безнадежными, сообщает TechCrunch.

Избыточные заказы турбин

По данным издания, около двух лет назад SoftBank начала резервировать турбины общей мощностью более 13 ГВт. Это было примерно на 50% больше ее потребностей. Компания стремилась гарантировать себе поставки оборудования на фоне резкого роста спроса на электроэнергию со стороны дата-центров, использующих искусственный интеллект.

Очереди на заказы турбин сейчас растягиваются до начала 2030-х годов. В феврале дочерняя структура SB Energy объявила о намерении потратить $33 млрд на газовую электростанцию мощностью 9,2 ГВт. Ранее в 2025 году SoftBank также объявила об инвестиции в OpenAI на $30 млрд.

Генеральный директор Noreva Питер Гардетт заявил изданию, что у SB Energy фактически не было другого варианта, кроме как резервировать больше турбин, чем необходимо, чтобы быстрее получить оборудование. По его словам, компания не только переплатила, но и заказала избыточные мощности, а нынешнее списание отражает стоимость такого решения.

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Газовая генерация для дата-центров

Потери SoftBank, превысившие $3 млрд, связаны со ставкой на природный газ как источник энергии для инфраструктуры ИИ. Операторы крупных дата-центров и девелоперы обращались к газовой генерации из-за многолетних очередей на подключение к электросетям.

В то же время старший управляющий директор по рынкам и стратегии Ascend Analytics Брент Нельсон отметил, что газовая генерация несет риски, в том числе возможные зимние ограничения поставок топлива при росте спроса. По его мнению, для большинства дата-центров более целесообразным может быть подключение к сети меньшей мощности в сочетании с крупными аккумуляторными системами, которые помогут покрывать пиковые нагрузки или ограничения потребления со стороны энергокомпаний.

TechCrunch отмечает, что убытки SoftBank вряд ли приведут к массовой отмене газовых электростанций, поскольку потребности ИИ в электроэнергии остаются значительными. Однако развитие этого сегмента может оказаться более медленным, чем ожидала компания.

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