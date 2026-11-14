В малайзийском штате Малакка альянс Barisan Nasional (BN) и Perikatan Nasional (PN), согласно неофициальным результатам, победил на выборах в законодательное собрание штата, получив 24 из 28 мест. Голосование состоялось 14 ноября. По состоянию на 21:20 итоги еще не были официально подтверждены Избирательной комиссией Малайзии, сообщает Channel NewsAsia.

Результаты голосования

Для BN и PN это на одно место больше, чем совокупные 23 мандата, которые эти коалиции по отдельности получили на выборах в Малакке в 2021 году. Pakatan Harapan (PH), связанная с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, по данным местных СМИ получила четыре места — на одно меньше, чем пять лет назад.

Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), выдвинувшая кандидатов в семи округах, не получила ни одного мандата. Партия Bersama, которую возглавляет бывший министр экономики Рафизи Рамли и которая была представлена в 16 округах, также не получила мест.

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Заявления представителей альянса

На пресс-конференции после 21:00 председатель BN Ахмад Захид Хамиди заявил, что союз BN и PN неофициально победил в 24 из 28 округов и имеет значительное большинство. Он поблагодарил жителей и избирателей Малакки за доверие к альянсу.

Ранее генеральный секретарь Объединенной малайской национальной организации Асраф Ваджи сообщил, что альянс имеет неоспоримое преимущество как минимум в 15 округах. Этого достаточно для простого большинства и формирования следующего правительства штата.

BN выдвинула кандидатов в 23 округах, а PN — в пяти, разделив между собой все 28 мест. PH баллотировалась в 24 округах и в четырех не конкурировала напрямую с Bersatu. По данным CNA, действующий главный министр Малакки Ab Rauf Yusoh, как ожидается, будет повторно назначен на должность. Следующие всеобщие выборы в Малайзии должны состояться не позднее февраля 2028 года.

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