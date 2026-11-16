Союз европейских клубов (UEC) подал в Европейскую комиссию антимонопольную жалобу против УЕФА и организации «Европейские футбольные клубы» (EFC). Организация, представляющая неэлитные команды, оспаривает соглашение, согласно которому УЕФА признает EFC единственным представителем футбольных клубов Европы, сообщает Politico.

UEC просит Еврокомиссию проверить, не нарушает ли эта договоренность правила ЕС, касающиеся антиконкурентных соглашений и злоупотребления доминирующим положением. По мнению Союза, эксклюзивное представительство и неравные права голоса в EFC позволяют ведущим клубам влиять на правила для всей футбольной системы Европы.

Претензии к представительству клубов

Генеральный секретарь UEC и исполнительный директор хорватского клуба «Локомотива» Загреб Деннис Гудашич заявил, что большинство европейских клубов не имеют реального влияния на решения, определяющие их будущее. UEC ссылается, в частности, на решение Суда Европейского союза по делу Суперлиги 2023 года. Организация считает, что правила доступа к европейскому футболу должны быть прозрачными, объективными и недискриминационными.

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По данным UEC, правила EFC запрещают ее членам присоединяться к другим трансграничным клубным объединениям, если они не признаны самой EFC совместно с ФИФА или УЕФА. В то же время EFC указывает на своем сайте, что все ее клубы-члены могут голосовать за представителей в правление и другие органы, определяющие ее работу. Союз также заявил, что в мае 2024 года одному клубу предупредили о потере членства в EFC, если он останется в новой организации. Еще 59 клубов попросили не раскрывать их участие в UEC из-за опасений возможного давления.

Влияние на турниры и распределение средств

Жалоба касается и роли EFC в управлении клубными соревнованиями УЕФА. По утверждению UEC, EFC выдвигает 16 из 20 членов Комитета УЕФА по клубным соревнованиям, который рассматривает изменения форматов турниров, квалификации и призовых выплат. Союз считает, что это предоставляет узкой группе клубов значительное влияние на правила для всех европейских команд.

UEC также утверждает, что распределение призовых средств усиливает преимущество клубов, уже находящихся на вершине футбола. В исследовании, на которое ссылается организация, отмечается, что примерно 50 клубов получили около 80% мест в Лиге чемпионов с 2000 года. Союз просит Еврокомиссию истребовать и опубликовать действующий меморандум между УЕФА и EFC, а также устранить ограничительные положения, чтобы другие клубные организации могли получить признание и участвовать в принятии решений.

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