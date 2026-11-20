Исследователи в Нидерландах проверили устойчивость солёных маршей к мощным волнам в гидравлической установке Delta Flume недалеко от Делфта. После 21 часа воздействия волн поверхность перенесённых в установку участков прибрежных водно-болотных угодий размылась в среднем примерно на 7 мм, сообщает The Guardian.

Испытания в волновой установке

Delta Flume — это гидравлическая испытательная установка с бетонным каналом длиной 300 метров, глубиной 9,5 метра и шириной 5 метров. На одном его конце четыре больших поршня приводят в движение волновую доску, которая может создавать волны высотой до 4,5 метра.

Для эксперимента учёные перенесли в канал целостные участки солёных маршей и подвергали их воздействию волн, сила которых постепенно возрастала. До двух третей растительности пережили это воздействие. Исследователи отметили, что растения получили на удивление незначительные повреждения и эффективно ослабляли энергию волн.

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Защита побережья

С повышением уровня моря и усилением штормов солёные марши могут играть всё более важную роль в защите побережья. Один из ключевых вопросов заключается в том, способны ли сильные штормы смыть растительность и отложения из таких экосистем, изменив береговую линию, или марши могут служить естественным барьером.

Результаты исследования, которые должны опубликовать в журнале Nature, свидетельствуют, что солёные марши могут обеспечивать важную защиту побережья во время сильных штормов.

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