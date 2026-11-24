Исследование данных из Норвегии, Дании и Швеции связало высокое потребление солёных снеков в подростковом возрасте с повышенным риском воспалительных заболеваний кишечника в молодом взрослом возрасте. К таким выводам пришли авторы крупного долгосрочного исследования, опубликованного в журнале Gut, сообщает News-Medical.

Данные трёх когорт

Учёные объединили данные 111 999 участников из трёх популяционных исследований. За участниками наблюдали с периода беременности или с рождения, а информацию о рационе собирали с помощью анкет в возрасте от семи до 15 лет. Диагнозы воспалительных заболеваний кишечника, в частности болезни Крона и язвенного колита, фиксировали по национальным реестрам пациентов до 2024 года.

За средний период наблюдения продолжительностью от 12 до 17 лет было зарегистрировано 653 случая воспалительных заболеваний кишечника. После учёта социально-демографических и перинатальных факторов, а также ранних воздействий, включая наличие таких заболеваний у родителей и курение матери, исследователи выявили связи между отдельными группами продуктов и последующими диагнозами.

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Снеки и другие продукты

По сравнению с низким потреблением, высокое потребление солёных снеков в подростковые годы связали с повышением риска любого воспалительного заболевания кишечника на 32%. Риск язвенного колита был выше на 51%. К солёным снекам в исследовании относили, в частности, картофельные и кукурузные чипсы, а также попкорн.

В то же время высокое потребление фруктов в детстве ассоциировалось со снижением риска болезни Крона на 34%, но с повышением риска язвенного колита на 54%. В подростковом возрасте высокое потребление фруктов связали со снижением риска болезни Крона на 64%, без статистически значимой связи с язвенным колитом. Высокое потребление рыбы в детстве также связали со снижением риска болезни Крона на 35%.

Ограничения исследования

Авторы подчёркивают, что исследование носит наблюдательный характер, поэтому не доказывает причинно-следственную связь. Они также не могли учесть некоторые потенциально важные факторы, среди которых физическая активность и использование антибиотиков в старшем возрасте. Анализ не оценивал, связаны ли результаты с отдельными группами продуктов или с более широкими особенностями питания и образа жизни.

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