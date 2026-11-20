Сомали приказала послу Объединенных Арабских Эмиратов покинуть страну в течение 72 часов и отозвала своего сомалийского посланника из Абу-Даби. Власти обвинили ОАЭ в неуточненных нарушениях суверенитета страны, назвав их «открытым вторжением», сообщает Cyprus Mail.

Заявление властей Сомали

Министр информации Абдифатах Касим Мохамуд заявил в сообщении государственного агентства, что меры будут приняты против людей, которые сотрудничают с ОАЭ во «вторжении против Сомали». Он также призвал сомалийцев объединиться для защиты суверенитета, безопасности, территории и единства страны.

Министр не уточнил, какие именно действия Эмиратов стали основанием для решения. Во вторник президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд обвинил ОАЭ в экономической и политической поддержке отдельных региональных правительств Сомали, которые, по его словам, противостоят федеральным властям.

Реакция Эмиратов

Министерство иностранных дел ОАЭ назвало подход правительства Сомали эскалационным и враждебным. В ведомстве заявили, что власти Сомали пытаются втянуть Эмираты во внутреннюю борьбу за власть, а такие действия могут навредить интересам обеих стран.

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МИД ОАЭ также сообщил, что еще в январе 2026 года закрыл посольство в Могадишо и вывел дипломатический персонал из-за того, что назвал враждебными действиями правительства Сомали, включая отмену двусторонних соглашений. Ведомство заявило о намерении сохранять и укреплять связи с сомалийским народом.

Предыдущее обострение

В январе Сомали объявила о прекращении всех договоренностей с ОАЭ, в том числе портовых соглашений, а также сотрудничества в оборонной сфере и сфере безопасности. Тогда власти страны также обвинили Эмираты в подрыве национального суверенитета. Три самоуправляемых региона Сомали, имеющие тесные связи с ОАЭ, отвергли это решение.

ОАЭ ранее финансировали и обучали сомалийских военных, а также поддерживали портовые и другие коммерческие проекты в стране. По словам высокопоставленных сомалийских источников, Эмираты продолжают выплачивать зарплаты и обеспечивать логистику примерно для 3 400 военных полицейских и бойцов спецподразделений в Могадишо и его окрестностях.

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