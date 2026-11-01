Сомалийские пираты захватили иранское рыболовное судно Azini, на борту которого находились 23 человека. Судно захватили 29 октября между прибрежными городами Бандар-Бейла и Хафун на северо-востоке Сомали.

Экипаж и риски для судоходства

По словам сотрудника Морской полиции Пунтленда, судно захватили 12 пиратов. На борту находились 21 член экипажа из Ирана и двое сомалийских охранников. Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен общаться со СМИ.

Центр морской безопасности в Индийском океане сообщил, что безопасность членов экипажа в настоящее время неизвестна. В обновленном предупреждении центр отметил, что пираты могут использовать Azini в качестве плавучей базы для нападений на коммерческие суда, поскольку судно приближалось к маршруту торгового судоходства. Об этом сообщает The Hindu.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование и активизация пиратов

Обстоятельства захвата судна расследует военно-морская операция Европейского союза «Аталанта». Центр морской безопасности призвал суда в этом районе сохранять бдительность и сообщать о подозрительной активности.

Захват Azini произошел на фоне нового всплеска сомалийского пиратства в Аденском заливе и западной части Индийского океана. По состоянию на август пираты с апреля захватили шесть коммерческих судов, причем часть нападений произошла далеко от сомалийского побережья. В сентябре власти Пунтленда заявили, что пираты убили пятерых членов экипажа танкера MT Honour 25, который удерживали с апреля. По данным властей, силовики вернули судно и задержали 16 подозреваемых пиратов.

Читай нас в