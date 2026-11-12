В Южной Корее Сон Хын Мин и ещё четыре футболиста сборной заявили, что оставили позади разногласия, о которых ранее сообщали местные СМИ. Совместное заявление вместе с капитаном команды опубликовали Ким Мин Дже, Ли Дже Сон, Хван Ин Бом и Хван Хи Чхан, сообщает Channel NewsAsia.

Совместное заявление игроков

Футболисты извинились перед корейской общественностью и болельщиками за обеспокоенность, вызванную последними сообщениями о национальной команде. По их словам, во время недавней встречи они открыто и честно обсудили ситуацию в сборной.

«Прежде всего мы хотели бы искренне извиниться перед корейской общественностью и футбольными болельщиками за обеспокоенность, вызванную последними сообщениями о национальной команде», — говорится в заявлении. Игроки отметили, что напрямую выслушали друг друга и обсудили вопросы, которым ранее не имели достаточно возможностей уделить внимание. По их словам, это помогло лучше понять позиции друг друга.

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Последствия неудачного чемпионата мира

Споры в южнокорейском футболе усилились после вылета команды на групповом этапе чемпионата мира и отставки тренера Хон Мён Бо. Позднее местные СМИ сообщили о расколе между 34-летним Соном и частью игроков, в частности защитником «Баварии» Ким Мин Дже.

Во время встречи футболисты также обсудили причины неудачи на чемпионате мира и заявили, что не хотят повторять прежние ошибки. Они намерены оставить позади «ненужные споры» и вместе работать над более сильной национальной командой.

После отставки Хон Мён Бо исполняющим обязанности главного тренера стал испанец Роберт Морено. Сборная Южной Кореи должна провести в Катаре товарищеские матчи с Саудовской Аравией и Катаром.

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