Сон продолжительностью девять и более часов в сутки связан примерно с 50% более высоким риском смерти среди взрослых с заболеваниями сердца в США по сравнению со сном продолжительностью семь–восемь часов. Об этом говорится в когортном исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, сообщает News-Medical.

Данные 15-летнего наблюдения

Ученые проанализировали данные Национального опроса о состоянии здоровья США 2004 года, объединенные с Национальным индексом смертности по состоянию на 31 декабря 2019 года. Из 94 597 участников опроса полные данные имелись по 3 287 взрослым, сообщившим о диагностированной ишемической болезни сердца, другом заболевании сердца или перенесенном инфаркте.

Участников разделили на три группы по заявленной продолжительности сна в течение суток: шесть часов или меньше, семь–восемь часов и девять часов или больше. За примерно 15 лет наблюдения умерли 49,4% участников. Причины, связанные с сердцем, составили 16,7% смертей во всей исследуемой группе, причины, не связанные с сердцем, — 32,6%.

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Связь не означает причины

После учета демографических показателей, индекса массы тела, курения, употребления алкоголя, физической активности и сопутствующих заболеваний сон продолжительностью девять часов или больше ассоциировался с увеличением риска смерти от всех причин на 51%. Риск смерти от причин, связанных с сердцем, был выше на 53%, а от причин, не связанных с сердцем, — на 50%.

Для сна продолжительностью шесть часов или меньше после полной корректировки показателей статистически значимой связи со смертностью не выявили. Дополнительные анализы, в том числе с исключением смертей в первые два года наблюдения, в целом подтвердили связь длительного сна с более высокой смертностью. Во взвешенном анализе прирост риска смерти от всех причин был меньше и составил 26%.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает, что длительный сон является причиной смерти или что сокращение сна снизит риски. По их мнению, сон продолжительностью девять часов или больше может быть маркером скрытой уязвимости здоровья, связанной, в частности, с депрессией, нарушениями дыхания во сне, воспалением, хрупкостью организма, несколькими заболеваниями одновременно или значительным количеством лекарств. Продолжительность сна участники сообщали самостоятельно только один раз, а тяжесть заболеваний сердца и некоторые другие факторы могли повлиять на результаты.

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