Аукционный дом Sotheby's заявил, что будет пытаться урегулировать спор с наследниками семьи Фишеров относительно продажи в Нью-Йорке, США, картины Винсента ван Гога Châtaigniers en fleurs, предварительно оцененной в $180 млн. Представители наследников считают, что работа могла быть продана под принуждением в период прихода нацистов к власти, сообщает BBC News.

Позиция аукционного дома

Полотно, название которого переводится как «Цветущие каштаны», должны выставить на торги в Нью-Йорке в среду. Оно продается в составе коллекции Blaquier-Arrieta Collection.

В Sotheby's заявили, что провели масштабное исследование истории владения картиной и серьезно относятся к вопросам происхождения произведений и реституции. В аукционном доме отметили, что их исследование пока не установило, что полотно было продано под принуждением. В то же время Sotheby's сообщил о диалоге с семьей и намерении достичь взаимоприемлемого решения.

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История владения полотном

По данным Sotheby's, немецкий издатель Самуэль Фишер приобрел картину в 1909 году, а после его смерти в 1934 году она перешла его семье. В 1932 или 1933 году полотно передали на хранение Полю Кассиреру в Амстердаме, а в 1936 году оно перешло к Генриетте и Марселю Капферерам в Париже. До выставления на аукцион в этом году у картины было еще четыре владельца.

Наследники Фишеров поручили адвокату заниматься этим делом. По данным The New York Times, адвокат написал в Sotheby's и сообщил, что картина была продана в Амстердаме до Второй мировой войны из-за финансовых потерь издательской компании семьи при нацистском режиме. BBC обратился к адвокату за комментарием.

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