Сотни израильтян ночью 19 ноября посетили гробницу Иосифа на окраине Наблуса в Палестине, на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Они совершали там иудейские религиозные обряды под охраной израильских военных, которые перекрыли несколько дорог в районе святыни, сообщает Anadolu Agency.

Военные перекрыли дороги

По данным местных источников, израильские силы вошли в восточную часть Наблуса вместе с военным бульдозером, чтобы обеспечить доступ к комплексу. Военные разместились возле святыни, а также на прилегающих улицах и дорогах, ведущих к ней.

Местные источники также заявили, что военные заняли крыши нескольких палестинских домов и превратили часть этих домов в военные казармы. Основные дороги и перекрестки в районе закрыли, что затруднило передвижение палестинцев. Религиозные обряды продолжались несколько часов.

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Споры вокруг святыни

Гробница Иосифа расположена на восточной окраине Наблуса. Израильтяне считают, что там похоронен библейский Иосиф, чьи останки якобы привезли из Египта.

Палестинские источники и археологи оспаривают это утверждение. Они указывают, что сооружению всего несколько столетий и что это может быть могила мусульманского религиозного деятеля Юсефа Двейката. Объект находится под палестинским управлением, однако израильтяне регулярно посещают его в сопровождении военных, часто ночью.

По палестинским данным, с октября 2023 года в результате нападений на Западном берегу реки Иордан погибли более 1 220 палестинцев, около 13 746 получили ранения, а более 26 000 человек были задержаны.

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