Жители Голубых гор в Австралии опасаются, что открытие аэропорта Western Sydney International (WSI) лишит их сообщества тишины. Второй аэропорт Сиднея 25 октября начал обслуживать внутренние и международные пассажирские рейсы, а грузовые рейсы выполняются там круглосуточно с июля.

Как сообщает ABC News, житель поселка Уорримо Дэвид Лисяк, проживающий там 44 года, уже отчетливо слышал шум некоторых грузовых самолетов. Он сказал, что недавно вышел на пенсию вместе с женой и беспокоится, что их спокойная жизнь может стать более шумной.

Петиция за ночные ограничения

Житель Лоусона Джулиус Тиммерман заявил, что сообщество фактически считают «сопутствующими потерями» ради авиационной отрасли. Он входит в число сотен подписантов петиции Western Sydney Airport Community Impacts Alliance, которая призывает пересмотреть маршруты полетов и ввести ночные ограничения на рейсы с 23:00 до 06:00.

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По словам Тиммермана, жители беспокоятся из-за возможных проблем со сном и ухудшения условий проживания. Он отметил, что покупал дом в горах, рассчитывая на тихую и спокойную среду.

Маршруты полетов

WSI имеет одну взлетно-посадочную полосу, обозначенную как 05 или 23 в зависимости от направления ее использования. При работе в направлении 23 самолеты прибывают с северо-востока и вылетают на юго-запад над западным Сиднеем и Голубыми горами. Airservices Australia ранее сообщала, что днем по возможности будет отдавать приоритет этому направлению, чтобы сократить количество полетов над жилыми районами к северо-востоку от аэропорта.

Преподаватель Школы авиации Университета Нового Южного Уэльса Марек Бекиер отметил, что при определении маршрутов всегда приходится искать компромиссы. В июле также вступили в силу изменения маршрутов в аэропорту Кингсфорд-Смит в Сиднее, введенные из-за дополнительной нагрузки на воздушное пространство. В частности, часть вылетов с полосы 34L теперь направляется дальше на запад над районами возле Пенрита, а не поворачивает на юг над районами возле Ливерпуля.

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