Сотомайор надеется на отмену решения об иммунитете президентов — The Hill

Судья Верховного суда США Соня Сотомайор во время выступления в поместье Маунт-Вернон заявила, что надеется на отмену решения суда, предоставившего бывшим президентам широкий уголовный иммунитет. Об этом сообщает The Hill.

Решение о президентском иммунитете

Сотомайор отдельно упомянула решение Верховного суда, принятое шестью голосами против трех по идеологическому признаку. Оно установило, что бывшие президенты имеют как минимум презумптивный иммунитет в отношении своих официальных действий.

Судья сказала, что часто выражает несогласие с решениями большинства, и выразила надежду, что суд пересмотрит некоторые из своих решений. По ее словам, дело о президентском иммунитете является одним из тех, которые она хотела бы увидеть отмененными при своей жизни. В своем особом мнении при принятии этого решения она писала, что оно поставило президента Дональда Трампа и его преемников выше закона.

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Выступление о гражданском образовании

Выступление Сотомайор состоялось в рамках многодневного мероприятия в поместье Джорджа Вашингтона, посвященного 250-летию США. В основном она говорила о важности гражданского образования и призвала граждан участвовать в голосовании, подчеркнув, что безразличие недопустимо.

Она также впервые публично прокомментировала промежуточные выборы этой недели, на которых, по данным The Hill, демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Сотомайор обратила внимание на активное участие избирателей, не комментируя политические результаты голосования.

Судья входит в совет iCivics — образовательной организации, основанной покойной судьей Сандрой Дей О'Коннор. Она сказала, что для возвращения страны к равновесию потребуется настойчивая работа, упомянув о системных изменениях в судебной практике в различных областях права.

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