Правящая Социал-демократическая партия Румынии представила календарь реформы центрального государственного управления и государственных компаний. План предусматривает провести реформу по ускоренной парламентской процедуре до конца марта 2027 года, сообщает Romania Insider.

Межведомственный комитет

По словам вице-премьера Мариана Няку, до конца ноября планируется создать межведомственный комитет. Он будет готовить проект реформы государственных учреждений и компаний.

Согласно графику, представленному 16 ноября, проект планируют утвердить до 1 марта 2027 года через процедуру принятия правительством ответственности в парламенте.

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Пакеты изменений в парламенте

Социал-демократы обратились к премьер-министру Луке Никулеску с предложением применить эту процедуру для пакетов по реформе центральной администрации, государственных компаний и административно-территориальной реорганизации.

Процедура принятия правительством ответственности в парламенте имеет последствия, схожие с вотумом доверия: в случае отклонения это приведет к отставке правительства. По данным издания, предложенный порядок предусматривает рассмотрение реформы без парламентских дебатов.

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