В Страсбурге, Франция, группа социалистов и демократов в Европейском парламенте проведет официальные дебаты по поводу миграционной позиции премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Как сообщает Politico Europe, речь, в частности, идет о ее поддержке создания центров возвращения за пределами ЕС для людей, которым отказали в предоставлении убежища в блоке.

Позиция социалистов

Лидер группы социалистов и демократов Иратхе Гарсия заявила, что «большинство» депутатов объединения выступает против таких центров. По ее словам, центры возвращения в Африке не имеют правовой основы и не соответствуют международному праву.

Дискуссия пройдет на фоне усиления напряженности вокруг соглашения с участием Дании и еще четырех стран ЕС о создании центра возвращения в Руанде. Гарсия отметила, что во время предстоящей встречи члены группы будут определять позицию объединения, а все его участники смогут высказаться.

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Возможные меры

Отвечая на вопрос о возможных дисциплинарных мерах в отношении датских представителей в группе, Гарсия не исключила такого шага. В то же время она сказала, что решение о любых подобных действиях должна принимать Партия европейских социалистов — общеевропейское объединение левоцентристских партий.

Ранее на внутренней встрече депутаты Европарламента возражали против соглашения с Руандой и последних высказываний Фредериксен о миграции. Критики считали, что эти заявления перекликались с теорией «великого замещения», которая ложно утверждает, будто элиты планируют сократить долю белого населения, прежде всего посредством иммиграции небелых людей.

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