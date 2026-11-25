Социалисты и либералы Европарламента приостановили коалиционные переговоры — Politico Europe
В Страсбурге группа «Социалисты и демократы» и либеральная Renew Europe в Европейском парламенте приостановили переговоры о центристском коалиционном соглашении с правоцентристской Европейской народной партией, сообщает Politico Europe со ссылкой на двух осведомлённых собеседников.
Переговоры о соглашении
Причиной приостановки переговоров стало то, что ЕНП объединилась с ультраправыми силами во время голосования за пакет законодательства в сфере окружающей среды.
Три политические семьи обсуждали письменное соглашение о сотрудничестве в середине срока полномочий Европарламента. «Социалисты и демократы» и Renew Europe стремились закрепить обязательство ЕНП сотрудничать с центристскими партиями.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Переговоры проходили после того, как ЕНП с момента выборов в ЕС в 2024 году неоднократно проводила ключевые решения в сферах миграции и климата совместно с ультраправыми силами.
Поддержка Метсолы
В рамках потенциальной договорённости ЕНП хотела, чтобы две другие центристские группы поддержали действующую председательницу Европейского парламента Роберту Метсолу на третий срок. В настоящее время переговоры между тремя группами приостановлены.