В Страсбурге группа «Социалисты и демократы» и либеральная Renew Europe в Европейском парламенте приостановили переговоры о центристском коалиционном соглашении с правоцентристской Европейской народной партией, сообщает Politico Europe со ссылкой на двух осведомлённых собеседников.

Переговоры о соглашении

Причиной приостановки переговоров стало то, что ЕНП объединилась с ультраправыми силами во время голосования за пакет законодательства в сфере окружающей среды.

Три политические семьи обсуждали письменное соглашение о сотрудничестве в середине срока полномочий Европарламента. «Социалисты и демократы» и Renew Europe стремились закрепить обязательство ЕНП сотрудничать с центристскими партиями.

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Переговоры проходили после того, как ЕНП с момента выборов в ЕС в 2024 году неоднократно проводила ключевые решения в сферах миграции и климата совместно с ультраправыми силами.

Поддержка Метсолы

В рамках потенциальной договорённости ЕНП хотела, чтобы две другие центристские группы поддержали действующую председательницу Европейского парламента Роберту Метсолу на третий срок. В настоящее время переговоры между тремя группами приостановлены.

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