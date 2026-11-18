Snapchat представил инструмент Easy Lens CLI, который позволяет разработчикам создавать эффекты дополненной реальности для платформы с помощью ИИ-ассистентов для программирования, в том числе Claude Code, Cursor и Codex. Новое решение должно интегрировать создание Lens в привычные рабочие процессы разработчиков, сообщает TechCrunch.

Lens — это эффекты дополненной реальности в Snapchat, которые позволяют менять внешность пользователя, добавлять цифровые объекты в окружение через камеру или взаимодействовать с анимированными элементами. Easy Lens CLI развивает существующий сервис Easy Lens, где эффект можно сгенерировать по одному текстовому запросу в веб-версии или мобильном приложении.

Создание эффектов из текстового описания

По данным Snapchat, авторы могут описать желаемый Lens обычным языком, после чего ИИ-ассистент выполнит техническую часть работы. Это включает использование более 100 готовых AR-компонентов и 50 генераторов ИИ-ресурсов, создание предварительного просмотра, публикацию эффекта в Snapchat и отслеживание его показателей.

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ИИ-ассистенты также могут генерировать ресурсы, собирать и тестировать Lens, исправлять ошибки и отправлять обновленные версии непосредственно на телефон автора. В Snapchat заявили, что новый инструмент может помочь превратить идею игры в опубликованный Lens в течение одного дня без самостоятельного написания кода.

Игры, фильтры и брендовые кампании

С помощью Easy Lens CLI разработчики смогут создавать браузерные игры в формате Web Lens с таблицами лидеров, эффекты для камеры и бьюти-фильтры. Разработчики игр могут переносить в Snapchat существующие браузерные игры, а создатели ИИ-контента — использовать ресурсы из привычных им инструментов.

Агентства и бренды, по замыслу компании, смогут превращать видео, изображения и другие материалы кампаний в AR-опыт, затрачивая меньше времени на производство. Easy Lens CLI работает на Mac, Windows и Linux. Участники программы Lens+ Payouts могут получать выплаты за Lens, созданные с помощью нового инструмента; Snapchat сообщил, что в прошлом месяце выплатил авторам сообщества Lens+ 1,8 млн долларов.

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