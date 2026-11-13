В США в новом эпизоде мультсериала South Park высмеяли президента Дональда Трампа после значительных потерь Республиканской партии на промежуточных выборах. Сам Трамп в серии не появился, однако эпизод начался с обращения к президенту, сообщает NME.

Обращение мистера Гаррисона

Эпизод We Be Clubbin’, вышедший в среду, 11 ноября, начинается со школьного собрания, которое проводит мистер Гаррисон. Он упоминает о серьёзном поражении президента на промежуточных выборах и говорит ученикам, что на этой неделе они не будут шутить над беспомощным неудачником.

После этого персонаж объявляет о введении в школе либеральных изменений в связи с результатами голосования.

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Результаты выборов и предыдущие сюжеты

По данным NME, на выборах, состоявшихся во вторник, 3 ноября, демократы получили 54 места в Сенате США и 254 места в Палате представителей. Это дало им большинство в обеих палатах Конгресса.

Трамп тем временем поставил под сомнение честность голосования в публикации на платформе Truth Social, опубликованной в понедельник, 9 ноября.

В 29-м сезоне создатели сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун переименовали South Park в South America, обыграв распоряжение Трампа добавлять слово America к названиям крупных американских географических объектов. Помимо прочего, в сериале упоминалось намерение администрации назвать озеро Онтарио озером Америка, а также возможное переименование штата Нью-Мексико в Нью-Америку.

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