Компания SpaceX планирует инвестировать более $74 млрд в два суперкомпьютерных кампуса в США — на площадке Starbase в штате Техас и в округе Кочис в штате Аризона. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление компании. Проекты должны расширить вычислительные мощности SpaceX для искусственного интеллекта наряду с ее ракетным и спутниковым бизнесом.

Распределение инвестиций

На комплекс в Starbase SpaceX планирует направить более $24 млрд, а на кампус в Аризоне — около $50 млрд. По данным компании, сегмент искусственного интеллекта обеспечил более половины ее выручки в третьем квартале.

Техасский объект должен самостоятельно производить электроэнергию, а не получать ее из общей электросети. В сообщении городских властей на этой неделе говорится о планах строительства газовой электростанции и суперкомпьютерного комплекса на участке площадью около 444 акров. Городская комиссия Старбейза 9 декабря должна рассмотреть возможность освобождения этого проекта от налога на недвижимость.

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Согласование в Аризоне

Для строительства кампуса в округе Кочис необходимо одобрение местных властей. SpaceX заявила, что проект может создать около 5 500 рабочих мест в строительстве и 1 000 постоянных рабочих мест. Компания также сообщила о сотрудничестве с местными электрическими кооперативами: по ее оценке, это может снизить счета их членов до 20%. В кампусе планируют использовать сухое охлаждение без промышленного использования подземных вод.

В то же время проект в Аризоне вызвал возражения части жителей. Петиция с 2 400 подписями призывает чиновников не выдавать разрешение, а общественные слушания в округе запланированы на декабрь. SpaceX сообщила, что техасский проект уже обеспечил более 3 000 рабочих мест в строительстве и после запуска будет поддерживать более 500 постоянных рабочих мест.

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