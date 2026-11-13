SpaceX попытается поймать обе ступени Starship в США — BBC News

Компания SpaceX в пятницу планирует провести тестовый запуск ракеты Starship со стартовой площадки Starbase в штате Техас, США, и впервые попытаться поймать обе её части механическими захватами на стартовой башне. Об этом сообщает BBC News.

Два этапа возвращения

Запуск 124-метровой ракеты запланирован на 16:45 по местному времени, или на 22:45 по Гринвичу. Окно для старта продлится 75 минут. Примерно через шесть с половиной минут после взлёта SpaceX намерена попытаться перехватить нижнюю ступень — ускоритель Super Heavy — во время его возвращения к стартовой башне.

Верхняя ступень, которую в SpaceX называют Ship, продолжит полёт в космос и должна вывести 26 спутников Starlink. После этого Ship должен совершить 14 оборотов вокруг Земли и вернуться для второй попытки захвата — ориентировочно через 22 с половиной часа после старта.

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Условия для захвата Ship

Компания уже трижды ловила ускоритель Super Heavy захватами, которые из-за формы называют «палочками для еды». В то же время верхнюю ступень Starship, впервые достигшую орбиты в сентябре, ранее не перехватывали: она приводнялась в океане.

В SpaceX заявили, что решение о попытке поймать Ship примут только после оценки состояния аппарата во время полёта. Если специалисты зафиксируют проблемы, ступень смогут направить в океан на одном из этапов миссии.

Значение для программы Artemis

Успешное возвращение обеих частей могло бы приблизить SpaceX к созданию полностью многоразовой ракеты. NASA будет следить за полётом, поскольку Starship должен сыграть важную роль в программе Artemis. SpaceX получила контракт NASA на переоборудование Ship в лунный посадочный модуль для доставки астронавтов на поверхность Луны.

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