В США компания SpaceX в субботу успешно вернула беспилотный космический корабль Starship к той же стартовой башне, от которой миссия отправилась в пятницу. Это произошло после самого длительного на тот момент полёта Starship на орбите, сообщает Deutsche Welle.

Первое возвращение корабля

По данным издания, успешное возвращение Starship стало первым в истории возвращением космического корабля. В заголовке материала такой способ возвращения назван захватом корабля. Для SpaceX это также стало первым ключевым возвращением центрального аппарата её ракетной системы.

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Разработка многоразовой ракеты

SpaceX на протяжении десятилетия работает над созданием полностью многоразовой ракеты. Starship является центральным кораблём этой системы, а его возвращение к стартовой башне стало важным этапом программы разработки. Компания стремится сделать ракетную систему пригодной для повторного использования.

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