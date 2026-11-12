Компания SpaceX 12 ноября запустила ракету Falcon 9 с засекреченным грузом для Космических сил США с базы Ванденберг в штате Калифорния. Ракета стартовала с площадки Space Launch Complex 4 East в рамках миссии USSF-627, сообщает Anadolu Agency.

Миссия USSF-627

Информация о грузе и конкретных целях запуска публично не раскрывалась. Старт состоялся после двух переносов: сначала миссию планировали провести в понедельник, затем перенесли на вторник, а позже — на среду.

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Седьмой полет первой ступени

Для первой ступени Falcon 9 это был седьмой полет. Ранее ее использовали для миссии Национального разведывательного управления США, двух миссий Агентства космического развития и трех запусков спутников Starlink.

После разделения ступеней многоразовая первая ступень совершила посадку на беспилотную платформу SpaceX в Тихом океане. Миссия стала частью дальнейшего использования американскими военными коммерческих операторов запусков для вывода на орбиту грузов в сфере национальной безопасности.

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