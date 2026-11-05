В Германии Социал-демократическая партия (СДПГ) требует от министра экономики Катарины Рейхе на следующей неделе представить конкретное предложение по ограничению цен на бензин и дизельное топливо. Как сообщает Der Spiegel, спор о механизме ценового потолка возник между партнерами по коалиции — ХДС/ХСС и СДПГ.

Требования СДПГ

Заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Арманд Цорн заявил, что механизм должен действовать в период, когда люди отправляются на рождественские каникулы. Он выступил против модели, при которой потребителям в январе пришлось бы три недели терпеть исторически высокие скачки цен, прежде чем ограничение начнет действовать.

Цорн также заявил, что СДПГ не согласится с законом, согласно которому механизм утратит силу уже в конце марта. Премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис, представляющий СДПГ, назвал предложенные Рейхе условия слишком высокими. По его словам, ценовой потолок должен работать на практике, а не создавать для людей ожидания, которые впоследствии не будут выполнены.

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Условия проекта

Проект, подготовленный в министерстве Рейхе, предусматривает высокие пороги для введения ограничения. В течение трех последовательных недель рост цен на бензин или дизельное топливо в Германии по сравнению с предыдущей неделей должен превышать более чем на пять процентных пунктов темпы роста средних цен в остальных странах ЕС.

Максимальную цену предлагают устанавливать не более чем на три месяца. При угрозе безопасности поставок действие ограничения может быть приостановлено.

Цорн также призвал ограничить маржу нефтяной промышленности. Он связал необходимость действий со скачками цен из-за конфликта вокруг Ирана. Действующая скидка на топливо в Германии заканчивается в конце года, после чего цены для потребителей, по оценке издания, могут вновь существенно вырасти.

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