Специальная посланница АСЕАН по Мьянме, министр иностранных дел Филиппин Мария Тереза Ласаро, 28 октября посетит Нейпьидо в Мьянме. Ее двухдневный визит также продолжится в четверг, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на министра иностранных дел Таиланда Сихасака Пуангкеткео.

Программа визита

По словам главы МИД Таиланда, маршрут Ласаро еще прорабатывается. Пока нет информации, встретится ли она с бывшей демократической лидеркой Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую содержат под стражей после военного переворота 2021 года.

В июле Ласаро заявляла, что планирует посетить Мьянму в этом году, чтобы расширить доступ к гуманитарной помощи. Ранее Филиппины, которые сейчас председательствуют в АСЕАН, просили предоставить посланнице краткий доступ к Аун Сан Су Чжи, но получили отказ.

Встречи перед саммитом

Пуангкеткео сообщил, что поездку запланировали так, чтобы Ласаро могла представить ее итоги на встрече министров иностранных дел АСЕАН в Маниле перед саммитом лидеров объединения.

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В августе Аун Сан Су Чжи встретилась с представителем Международного комитета Красного Креста. Это была первая публично сообщенная встреча политикессы с иностранным чиновником с момента ее отстранения от власти. После этого Филиппины призвали к ее полному и безусловному освобождению и повторили запрос о доступе к ней.

В четверг сын Аун Сан Су Чжи Ким Арис впервые более чем за пять лет смог поговорить с матерью по телефону во время звонка из посольства Мьянмы в Лондоне. После разговора он сказал AFP, что мать звучала довольно здоровой, однако выразил обеспокоенность ее самочувствием.

После переворота 2021 года АСЕАН не приглашает представителей Мьянмы на встречи высокого уровня из-за отсутствия существенного прогресса в выполнении пятиточечного консенсуса объединения. Он предусматривает прекращение насилия, политический диалог, гуманитарную помощь и контакты спецпосланника со всеми сторонами.

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