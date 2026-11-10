Сингапурская медиакомпания SPH Media сообщила о кибератаках на пять своих систем. В ходе инцидентов были скомпрометированы персональные данные, относящиеся к 9% базы данных компании, однако данные платёжных карт, финансовая или банковская информация и доступ к учётным записям клиентов не были скомпрометированы, сообщает Channel NewsAsia.

Какие данные были скомпрометированы

Атаки затронули две группы систем SPH Media: одна содержала определённые персональные данные, а другая таких данных не хранила. Среди скомпрометированной информации преимущественно были адреса электронной почты, имена, почтовые адреса и номера телефонов.

Представитель SPH Media заявил, что атаки, вероятно, были скоординированной деятельностью одного и того же субъекта угрозы. Компания не уточнила, кто именно стоит за инцидентами, а также не сообщила, какой объём её базы данных был затронут атаками на системы без персональных данных.

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Действия компании

После обнаружения инцидентов SPH Media заявила, что защитила затронутые системы и привлекла внешних специалистов по кибербезопасности для расследования и локализации нарушений. Компания также сообщила о случае Комиссии по защите персональных данных Сингапура, Агентству кибербезопасности Сингапура, Управлению развития инфокоммуникаций и медиа и полиции.

SPH Media заявила, что проинформировала всех пострадавших и предоставила им рекомендации относительно мер предосторожности. По данным The Straits Times, первый инцидент был выявлен 4 ноября, а последний — 8 ноября, однако представитель SPH Media не подтвердил эти даты.

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