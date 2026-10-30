В Австралии Окружной суд Олбани приговорил спидвейного гонщика Дастина Гэри Хиггза к четырём годам и трём месяцам лишения свободы за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. Он получит право на условно-досрочное освобождение после отбытия двух лет и трёх месяцев наказания — в январе 2029 года.

Судебный приговор

Как сообщает ABC News, 3 августа присяжные признали Хиггза виновным в сексуальном проникновении в отношении ребёнка в возрасте от 13 до 16 лет. Он также был оправдан по пяти другим обвинениям. Присяжные отвергли версию защиты о том, что сексуальные действия начались только после того, как потерпевшей исполнилось 16 лет.

Суд установил, что Хиггз познакомился с девушкой, когда ей было 15 лет, через сообщество поклонников спидвея. Сначала они общались в Snapchat, а затем встретились на мероприятии, связанном со спидвеем. Судья Гэри Мэсси отметил, что многочисленные сообщения мужчины с комплиментами внешности девушки являлись грумингом.

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Обстоятельства дела

По заключению суда, сексуальные действия начались в январе 2022 года, когда Хиггз забронировал номер в отеле Hilton в Олбани. Защита настаивала, что в отеле ничего сексуального не происходило, а пара остановилась там перед поездкой в национальный парк. Суд эту версию не принял. Следующий эпизод произошёл месяц спустя в мотеле Dog Rock.

Защитник Джонсон Китто просил не назначать Хиггзу наказание в виде реального лишения свободы из-за необходимости пожизненной иммунотерапии для лечения редкого заболевания почек. Представитель службы исполнения наказаний заявил, что необходимое лечение будет обеспечено в тюрьме. По данным ABC News, Хиггза будут содержать в тюрьме Казуарина, где у него будет доступ к медицинской помощи.

Суд также выдал бессрочный ограничительный приказ, запрещающий Хиггзу контактировать с потерпевшей и приближаться ближе чем на 50 метров к её месту работы или учёбы.

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