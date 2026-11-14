В США спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в Конгрессе формируется консенсус по ограничению экспорта передовых чипов в Китай. Он сказал журналистам в Капитолии, что поддерживает сокращение доступа КНР к таким технологиям, сообщает Taipei Times.

По словам Джонсона, экспортный контроль поставок чипов в Китай является одним из важных вопросов для законодателей. После отставки генерального директора Nvidia Дженсена Хуана представители обеих партий призвали усилить ограничения доступа Китая к передовым чипам для искусственного интеллекта.

Инициативы в Конгрессе

Республиканцы в Конгрессе стремятся включить новые ограничения на экспорт передовых ИИ-чипов в ежегодный законопроект об оборонных расходах. По данным помощника Сената, говорившего на условиях анонимности, этот документ обязателен к принятию и обычно имеет двухпартийную поддержку.

Законодатели продвигают как минимум четыре законопроекта, посвященные контролю над экспортом чипов. AI Overwatch Act должен расширить полномочия Конгресса в отношении экспорта передовых ИИ-чипов. Chip Security Act предусматривает, что компании будут отслеживать местонахождение передовых процессоров, чтобы предотвращать контрабанду.

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Меры против обхода ограничений

MATCH Act должен побудить союзников США ограничить продажу и техническое обслуживание передового оборудования для производства чипов, предназначенного для Китая. Remote Access Security Act должен предоставить Министерству торговли США инструменты, чтобы препятствовать китайским компаниям арендовать зарубежные дата-центры для доступа к чипам Nvidia.

В центре скандала находится китайская бизнесвумен Элис Хуан, которая была топ-менеджером Megaspeed — партнера Nvidia. Правительство США подозревает Megaspeed в помощи Китаю в получении передовых ИИ-чипов, ограниченных американским экспортным контролем. Пекин отверг утверждения о том, что Хуан является шпионкой.

Аналитик вашингтонского Jamestown Foundation Санни Ченг заявил, что отставка Дженсена Хуана не прекратит внимание Конгресса к Nvidia. По его мнению, Конгресс может вызвать бывшего руководителя компании повесткой, а новое руководство Nvidia может пересмотреть стратегию компании в отношении Китая.

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