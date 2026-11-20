Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал республиканцев вернуться в Вашингтон, чтобы до января принять приоритетные для партии законопроекты. В письме коллегам он заявил, что в течение следующих 44 дней все республиканцы должны оставаться вовлеченными в работу, сообщает UPI.

Проблема с посещаемостью

Джонсон заявил, что каждый республиканец, не имеющий серьезных медицинских причин для отсутствия, должен присутствовать в Палате представителей, чтобы надлежащим образом завершить двухлетний срок работы. В публикации в X он призвал республиканское большинство завершить работу максимально результативно ради американцев.

По данным Politico, руководству Палаты представителей пришлось сократить рабочую неделю из-за недостаточного числа законодателей для голосований. Джонсон сообщил, что накануне отсутствовали 14 членов Палаты, из-за чего невозможно было продвигать процедурные решения и законодательную повестку.

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Приоритеты до января

Среди законопроектов, которые республиканцы хотят принять, — финансирование Пентагона, повышение лимита государственного долга и реформа разрешительной системы. У партии сейчас недостаточно голосов для принятия этих решений.

В январе к работе приступит новый Конгресс, в котором республиканцам придется противостоять демократическому большинству. Конгрессмен-республиканец Грег Мерфи, который сказал, что проиграл выборы, заявил CNN, что возмущен коллегами, не вернувшимися в Вашингтон. Один из членов Палаты объяснил свое отсутствие сообщением о возможном заговоре с целью использования в городе иранской «грязной бомбы». По данным CNN, Джонсон напомнил, что сотрудники законодателей оставались в Вашингтоне.

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