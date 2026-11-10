Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Китай может сыграть значительную роль в прекращении войны и урегулировании нынешней ситуации «ни войны, ни мира» в отношениях Тегерана с Соединенными Штатами. Как сообщает Anadolu Agency, он изложил эту позицию в статье, опубликованной на сайте верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Роль Пекина

Галибаф, который также является специальным представителем Ирана по вопросам Китая и возглавляет иранскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами, подчеркнул дипломатический потенциал Пекина. По его словам, связи Китая с Ираном и арабскими странами, а также дипломатические инициативы Пекина создают возможность укрепить региональную стабильность и способствовать формированию нового регионального порядка.

Он также сообщил, что верховный лидер дал подробные указания относительно отношений с Китаем, определив конкретные приоритеты, а не общие рекомендации.

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Координация сотрудничества

Иран планирует создать орган высокого уровня, который будет координировать и контролировать реализацию сотрудничества с Пекином. Его задачами должны стать стратегическая координация, определение приоритетов, ускорение принятия решений и сопровождение важных межсекторальных вопросов без подмены полномочий государственных учреждений.

Галибаф подчеркнул, что сотрудничество с Китаем не должно ограничиваться церемониальными договоренностями. Он призвал реализовывать конкретные проекты в рамках 25-летнего всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между двумя странами.

По данным агентства, война между Ираном и Соединенными Штатами началась после американо-израильских военных атак на Иран 28 февраля. Тегеран и Вашингтон по-прежнему расходятся относительно условий долгосрочного урегулирования, в частности смягчения санкций, гарантий безопасности и договоренностей по Ормузскому проливу.

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