Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу отреагировал на сообщения о якобы требовании Российской Федерации — государства-агрессора — превратить страну в федеративную республику с Приднестровьем и Гагаузией в составе. Он заявил, что курс Молдовы на европейскую интеграцию закреплен в Конституции.

Заявление Игоря Гросу

«Это не просто официальная позиция, это сверхофициальная позиция. Мы провели референдум, люди проголосовали, и мы записали курс на европейскую интеграцию в Конституцию Молдовы. Точка», — сказал Гросу в комментарии телеканалу TVR Moldova.

По его словам, идеи, которые Россия «вытащила из нафталина», для Молдовы ничего не значат. Гросу подчеркнул, что страна движется в направлении Европейского Союза.

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Сообщения о возможных условиях

Как сообщает Meduza, 12 ноября Bild и Echo написали, что одна из нескольких переговорных групп, работающих над завершением войны России против Украины, якобы передала европейским партнерам перечень возможных условий по европейской безопасности. Издания не уточнили, какая именно группа предоставила этот перечень и насколько официальными были приведенные требования.

Среди приписываемых России условий называли преобразование Молдовы в федеративную республику, в состав которой вошли бы Приднестровье и Гагаузия. Также в сообщениях говорилось, что в случае вступления Молдовы в ЕС эти регионы могли бы провести референдумы о независимости. Отдельный пункт, по данным Bild и Echo, предусматривал вывод российских войск из Приднестровья в обмен на внеблоковый статус Молдовы.

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