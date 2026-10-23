На первом в Кении Саммите доверия в Найроби спикер Сената Амасон Кинги заявил, что палата приоритетно рассмотрит законопроект об участии граждан в выработке политики и законов после возобновления заседаний 3 ноября 2026 года. Документ уже одобрила Национальная ассамблея, а после принятия Сенатом его передадут президенту Уильяму Руто на подпись, сообщает Nation Kenya.

Участие граждан в законотворчестве

Кинги подчеркнул, что доверие к парламенту зависит от того, как он выполняет законодательную, надзорную и представительскую функции. По его словам, законы, которые не отвечают повседневным проблемам граждан, могут подорвать доверие к парламенту. Он отметил, что общественность должна быть в центре законодательной деятельности, надзора и представительства.

Спикер также напомнил, что участие граждан является одной из ключевых ценностей Конституции Кении 2010 года. По его словам, основной закон должен был изменить практику, при которой правительство принимало решения без надлежащего вовлечения населения.

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Требования к консультациям

Законопроект должен установить правила, которые сделают публичные консультации содержательными, а не формальной процедурой. Кинги обратил внимание, что некоторые государственные органы ранее объявляли о консультационных встречах лишь за день до их проведения и продолжали процедуру независимо от участия граждан.

Участники панельной дискуссии об участии общественности, свободе слова и вовлечении граждан призвали проводить более широкие консультации в разных частях страны. Они также указали, что парламент и государственные учреждения должны объяснять причины отклонения предложений граждан.

Первоначальная версия законопроекта предусматривала штраф до 500 тысяч кенийских шиллингов для должностных лиц, которые не запрашивали мнение общественности. Депутаты исключили эту норму и предложили предоставить Высокому суду право признавать недействительными законы, принятые без участия общественности.

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