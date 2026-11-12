Спикеры парламентов Чехии, Венгрии, Польши и Словакии на встрече в Братиславе, Словакия, призвали отложить запуск системы торговли выбросами ЕС ETS2 на срок после 2030 года. Об этом сообщает Radio Prague International.

Предложение по ETS2

По словам спикера парламента Словакии Рихарда Раши, страны Вышеградской четверки стремятся перенести внедрение системы. ETS2 должна начать работать в 2028 году и будет охватывать выбросы от автомобильного транспорта и отопления зданий.

Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура, который представлял страну вместе со спикером Сената Милошем Выстрчилом, заявил, что систему следует полностью отменить.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расширение Европейского Союза

Участники встречи также поддержали дальнейшее расширение Европейского Союза, прежде всего в направлении Западных Балкан. В то же время они подчеркнули, что государства-кандидаты должны выполнить необходимые условия.

Милош Выстрчил заявил, что в итоговой декларации встречи вопросы европейской безопасности и поддержки Украины должны были быть отражены более четко.

Читай нас в