В Австралии спор о выплате трудовой компенсации 73-летнему Кену Бодиннару, бывшему сотруднику Государственной службы чрезвычайных ситуаций штата Виктория (SES), будет рассмотрен судом в ноябре. Мужчина лечится от мелкоклеточного рака лёгких и добивается признания того, что заболевание связано с его службой, чтобы его семья могла получить поддержку. Об этом сообщает ABC News Australia.

Бодиннар из Пейнсвилла почти 50 лет был волонтёром SES, а позднее работал там оперативным офицером. Он выполнял обязанности пожарного и оператора лодки, а также участвовал в ликвидации последствий масштабных пожаров Black Saturday 2009 года и Black Summer в Восточном Гипсленде примерно десятилетием позже. За службу во время пожаров 2009 года он получил Национальную медаль за чрезвычайные ситуации.

Позиции врачей различаются

Лечащий врач Бодиннара считает, что воздействие дыма от пожаров, выхлопных газов дизельных двигателей и асбеста существенно способствовало развитию онкологического заболевания. После курса лучевой и химиотерапии обследование показало распространение рака на печень.

Страховщики SES в системе WorkCover отклонили заявление, придя к выводу, что мужчина не получил заболевание во время работы, а его служебные обязанности не были фактором болезни. В то же время одно из двух медицинских заключений, представленных страховщиками в августе, подготовил врач Дэвид Фиш. В нём указано, что воздействие дыма при тушении пожаров и дизельных испарений, несомненно, было существенным фактором развития его состояния.

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Другое медицинское заключение, подготовленное врачом Россом Дженненсом, связывает рак Бодиннара прежде всего с историей курения. Врач также указал, что при значительном профессиональном воздействии асбестовой пыли, волокон или дизельных испарений эти факторы могли несколько повысить риск развития мелкоклеточного рака лёгких.

Попытка ускорить рассмотрение

Адвокат Бодиннара Росс Соттиле пытался ускорить рассмотрение дела посредством примирительной процедуры, однако стороны не достигли соглашения. По его словам, на этом этапе страховщики не предоставили вовремя собственные медицинские доказательства, а юридическая команда Бодиннара получила доступ к одному из заключений только в начале октября.

Сейчас Бодиннар находится в отделении интенсивной терапии больницы Epworth в Джилонге после образования тромбов и воспаления лёгких, возникших после перенесённого COVID-19. В SES заявили, что безопасность волонтёров и сотрудников является приоритетом, а все заявления о компенсации оцениваются независимо. Регулятор WorkSafe отказался комментировать индивидуальное дело.

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