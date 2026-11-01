Новый паром Spirit of Tasmania V 1 ноября прибыл в Девонпорт в австралийском штате Тасмания в 6:19, завершив первый пассажирский рейс из Джилонга. Переход через Бассов пролив занял около 12 часов, а море и погода во время путешествия были благоприятными, сообщает ABC News.

Первый рейс нового парома

Перед отправлением из Джилонга на борту собрались гости и должностные лица. Премьер-министр Тасмании Джереми Роклифф заявил, что проект удалось завершить, несмотря на трудности. Мэр Девонпорта Элисон Джарман назвала бренд Spirit of Tasmania знаковым для штата и сравнила его значение с Сиднейским оперным театром.

Новые паромы Spirit of Tasmania построила финская компания Rauma Marine Constructions. Проект сопровождался задержками и перерасходом средств. Посол Финляндии в Австралии Арто Хаапеа назвал запуск судна историческим моментом и результатом сотрудничества.

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Впечатления пассажиров

Среди пассажиров первого рейса были жители Тасмании, возвращавшиеся домой, а также туристы. Селест Акерли путешествовала с ребёнком и двумя собаками и сначала не знала, что забронировала поездку именно на первый рейс Spirit of Tasmania V.

Брайан Мандей завершал автомобильное путешествие по материковой части Австралии, которое длилось три с половиной месяца и включало Квинсленд. Он положительно оценил готовый паром. Жительница Мельбурна Свити Найк впервые отправилась в Тасманию; среди её планов — посетить гору Крейдл и рынок Саламанка в Хобарте.

После прибытия в Девонпорт Роклифф и министр инфраструктуры и транспорта Керри Винсент обратились к СМИ. По сообщению ABC, 1 ноября 2026 года связывают с надеждой на новый этап для бренда Spirit of Tasmania, который в течение нескольких лет упоминали из-за проблем с реализацией проекта новых судов.

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