Певица и актриса Эка Маирина открыла свое первое постоянное заведение индонезийской кухни My Indo Cook в студенческой столовой Политехнического института Наньян в Сингапуре. Заведение начало работать 1 августа и предлагает, в частности, наси удук — рис на кокосовом молоке, суп с фрикадельками баксо, сото аям и блюда с лапшой Indomie.

Десять дней на подготовку

Как сообщает Channel NewsAsia, Маирина увидела в социальных сетях объявление предыдущего арендатора, который искал того, кто возьмет заведение на себя. После обсуждения с мужем и тремя детьми она решила взяться за это дело, хотя у нее было всего 10 дней на подписание контракта, получение лицензий, поиск поставщиков и разработку меню.

Певица вложила в открытие пятизначную сумму из своих сбережений и стала единственной владелицей бизнеса. По ее словам, первые недели работы были хаотичными: из-за наплыва посетителей во время обеда она потеряла аппетит и не ела пять дней. В течение первых двух недель заведение продавало около 100 порций ежедневно во время обеда. На третьей и четвертой неделях продажи снизились; это совпало с экзаменационным периодом в учебном заведении.

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От домашней кухни до студенческой столовой

My Indo Cook начал работу как домашний бизнес в 2020 году: подписчики Маирины в социальных сетях просили дать им возможность заказывать индонезийские блюда, которые она публиковала. До открытия заведения она 16 лет была домохозяйкой и время от времени участвовала в музыкальных и актерских проектах.

Маирина родилась в Джакарте и живет в Сингапуре 26 лет. В 2003 году она победила в малайском вокальном конкурсе Anugerah, а в 2022 году вошла в число 12 лучших участников третьего сезона MasterChef Singapore. В заведении она выставила свой оригинальный фартук из этого шоу.

Планы расширения

Владелица рассматривает возможность свадебного кейтеринга и открытия новых точек. По ее словам, потенциальные партнеры из Австралии и Дубая уже проявляли интерес, однако сейчас она сосредоточена на работе первого заведения и осваивает специфику ресторанного бизнеса.

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