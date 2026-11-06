Певица Jennie, участница Blackpink, представила новый сингл Someone to Hold, который войдет в саундтрек предстоящего анимационного фильма Netflix Steps. Как сообщает Rolling Stone, композицию артистка записала вместе с продюсером Джастином Трентером.

Песня посвящена любви между сестрами. Jennie назвала работу над треком своим первым опытом создания музыки для анимационного фильма. По ее словам, ей понравились персонажи Steps и их мир, а также возможность стать частью проекта.

Новая версия сказки о Золушке

Steps переосмысливает классическую историю о Золушке. Согласно официальному синопсису, Лилит, уставшая жить в тени Золушки, похищает волшебную палочку Феи-крестной и вместе с сестрой Марго захватывает Королевский бал. Это разрушает привычный сюжет сказки и открывает путь к власти Присцилле, которая завладевает троном.

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Позднее Лилит должна объединиться с Золушкой, чтобы противостоять байкерским троллям, сбежать от приспешников злодейки и пройти через Кричащий лес. Режиссерами фильма стали Алис Цзюе и Джон Рипа. Роли озвучили Али Вонг, Бетт Мидлер, Стефани Хсу, Никки Глейзер и Аманда Сайфред. Фильм станет доступен на Netflix 20 ноября 2026 года.

Музыка к фильму

В саундтрек войдут четыре оригинальные композиции, написанные и спродюсированные Джастином Трентером. Дополнительные вокальные партии исполнили Аманда Сайфред, Роуз Грей и Эмей. Музыку к фильму создал Крис Бауэрс, известный работой над сериалом «Бриджертоны».

В марте Jennie выпустила сольный релиз Ruby на собственном лейбле Odd Atelier. В июле она также представила отдельный сингл Less Than a Lover.

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