Американская певица Майли Сайрус, по сообщениям СМИ, вышла замуж за музыканта Макса Морандо в поместье в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Официального заявления пары о браке пока не было. В то же время американские издания опубликовали фотографии церемонии, которые, вероятно, папарацци сделали издалека.

Церемония в Палм-Спрингс

Первой о свадьбе сообщила программа Entertainment Tonight телеканала CBS, а журнал People опубликовал фотографии с церемонии. Как сообщает Der Spiegel, среди присутствовавших были мать певицы Тиш Сайрус и ее сестра Ноа Сайрус.

По данным TMZ, на праздновании также был отец невесты, кантри-исполнитель Билли Рэй Сайрус. После развода родителей Майли Сайрус, по сообщениям СМИ, она в течение нескольких лет не общалась с отцом. После объявления о помолвке Билли Рэй Сайрус поздравил дочь с новыми отношениями в Instagram.

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Второй брак Сайрус

Для 33-летней Майли Сайрус это второй брак. Она была замужем за актером Лиамом Хемсвортом, однако пара объявила о расставании в августе 2019 года — через восемь месяцев после свадьбы. Развод был завершен в январе 2020 года. Для 28-летнего Морандо это первый брак. Пара публично объявила о помолвке в конце прошлого года.

Морандо — барабанщик из Лос-Анджелеса, игравший в группах The Regrettes и Liily. Свадьба состоялась в доме, где Фрэнк Синатра жил в 1947–1954 годах. Здание в стиле модернизма спроектировал архитектор Э. Стюарт Уильямс.

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