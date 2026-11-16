Певица Raye возглавила список номинантов на премию Grammy 2027, получив 11 номинаций. Она претендует, в частности, на награды в категориях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года» за композицию Where Is My Husband!, сообщает Variety.

Raye также номинировали за лучшее сольное поп-исполнение, лучшее поп-исполнение дуэтом или группой, лучший поп-вокальный альбом, лучшую дэнс-поп-запись, лучшее традиционное поп-вокальное исполнение, музыкальное видео и аранжировку с инструментами и вокалом. Она также представлена в категории «Автор песен года» в неклассической музыке. По данным издания, требованиям этой номинации она соответствовала благодаря авторским правам на композиции других исполнителей.

Другие лидеры по числу номинаций

Девять номинаций получила Rosalía. По семь номинаций имеют Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo и Phoebe Bridgers. Rosalía номинировали на «Запись года» и «Песню года» за трек Berghain, записанный при участии Björk и Yves Tumor.

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В главных категориях преобладали исполнительницы. Шесть из восьми композиций, номинированных на «Запись года», принадлежат женщинам-исполнительницам, а среди номинантов на «Песню года» таких семь из восьми. Bruno Mars стал единственным мужчиной среди претендентов на «Альбом года» с пластинкой The Romantic.

Не вошедшие в число номинантов

Harry Styles не получил ни одной номинации, хотя подавал альбом Kiss All the Time. Disco, Occasionally. в нескольких категориях, в том числе на «Альбом года» и лучший поп-вокальный альбом. Ранее у него было девять номинаций Grammy и три победы, включая награду за «Альбом года» для Harry's House в 2023 году.

Noah Kahan получил лишь одну номинацию — за лучший современный фолк-альбом The Great Divide: The Last of the Bugs, расширенную версию его четвёртого альбома. Ariana Grande представлена в четырёх категориях, в том числе за «Песню года» за Hate That I Made You Love Me и лучший поп-вокальный альбом за Petal. В то же время она не вошла в номинации «Альбом года» и «Запись года».

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