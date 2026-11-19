Британский певец Элтон Джон в видеообращении на церемонии вручения премий ARIA 2026 в Сиднее, Австралия, поддержал кампанию Not AI’s To Take. Она призывает австралийское правительство защитить авторское право на фоне лоббирования со стороны компаний в сфере искусственного интеллекта. Как сообщает The Guardian, музыкант призвал власти не позволять ИИ использовать работы австралийских артистов без полного разрешения.

Кампания за согласие и вознаграждение

Not AI’s To Take требует от правительства Энтони Албанезе обеспечить, чтобы с австралийскими артистами консультировались и выплачивали им вознаграждение, если ИИ-компании хотят использовать их работы для обучения моделей. Джон, который вел первую церемонию ARIA в 1987 году, также призвал защитить следующее поколение австралийских исполнителей.

На церемонии в сиднейском Hordern Pavilion от имени кампании выступили музыканты Джек Ривер, Добби, Джош Пайк и KLP. Добби заявил, что под угрозой могут оказаться не только песни австралийских исполнителей, но и произведения Элтона Джона, Бейонсе и The Beatles. Австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии ARIA также поддержала инициативу, разместив ее лозунг на билборде на площадке.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спор о правилах для ИИ

Кампанию поддерживают десятки организаций из сфер звукозаписи, писательского дела, издательского дела, кино, телевидения и медиа. Ее участники предупреждают, что изменения, которых добиваются ИИ-компании, могут поставить под угрозу креативную индустрию Австралии стоимостью $70 млрд и 600 тысяч работников.

Премьер-министр Энтони Албанезе ранее заявлял, что использование работ артистов без оплаты было бы кражей. В то же время ИИ-компании настаивают, что заключать отдельные лицензионные соглашения в рамках действующего законодательства слишком сложно. Anthropic предложила модель opt-out, согласно которой компании могли бы проводить скрейпинг творческих работ, если правообладатель отдельно не возразит. Ожидается, что правительство Австралии представит законодательный пакет по ИИ в конце 2026 года или в начале 2027 года.

Читай нас в