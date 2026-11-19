Певец Марлон Джексон, участник группы Jackson 5 и брат покойного Майкла Джексона, сообщил, что у него рак предстательной железы IV стадии. О своем диагнозе он рассказал в эпизоде Farah Shammas Podcast, отметив, что борется с болезнью уже четыре года, сообщает Rolling Stone.

Операция и лучевая терапия

Джексон заявил, что ему удалили предстательную железу и провели лучевую терапию. По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо.

Rolling Stone со ссылкой на Johns Hopkins отмечает, что рак предстательной железы IV стадии могут диагностировать и после удаления железы, если болезнь метастазировала в соседние органы, кости или лимфатические узлы.

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Выступления и физическая активность

Несмотря на диагноз, Марлон Джексон продолжает выступать в составе The Jacksons. Он рассказал, что четыре раза в неделю проходит почти четыре мили и старается питаться здоровой пищей. Певец также сказал, что его врач отметил лучшее состояние, чем ожидал.

Марлон Джексон был вторым самым молодым участником Jackson 5. В состав группы также входили Джеки, Тито, Джермейн и Майкл Джексоны. В 1997 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.

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