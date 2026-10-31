Содружество наций направит группу наблюдателей на парламентские выборы в Гренаде, которые состоятся 5 ноября 2026 года. Граждане страны изберут всех 15 депутатов Палаты представителей. Об этом сообщает The Rio Times.

Миссия наблюдателей

Группу возглавит Иан Майкл Энтони, бывший главный избирательный сотрудник Доминики. Ее будет поддерживать команда Секретариата Содружества, которую возглавляет политическая советница подразделения по поддержке выборов Линдиве Малелека.

Перед голосованием наблюдатели проведут встречи с представителями Парламентского избирательного управления Гренады, политических партий, кандидатами, организациями гражданского общества, СМИ и силовыми структурами. В день выборов миссия будет следить за открытием избирательных участков, голосованием, закрытием участков и подсчетом бюллетеней.

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После завершения работы группа представит доклад генеральному секретарю Содружества Ширли Ботчвей. Выезд миссии из Гренады запланирован на 7 ноября.

Борьба за большинство

Для самостоятельного формирования правительства партии необходимо получить не менее восьми мест в 15-местной Палате представителей. На выборах 2022 года Национальный демократический конгресс премьер-министра Дикона Митчелла получил девять мандатов, а Новая национальная партия, которую возглавляет Эммалин Пьер, — шесть.

В 15 одномандатных округах баллотируются 46 кандидатов. Наряду с главным островом Гренада голосовать будут жители островов Карриаку и Пети-Мартиника. Досрочное голосование для полицейских должно состояться 2 ноября.

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