Широко распространенные виды певчих птиц в горах Гаолигун на юго-западе Китая за последние пять десятилетий потеряли в среднем от 43% до 49% генетического разнообразия. К таким выводам пришли ученые Куньминского института зоологии Китайской академии наук, исследовавшие геномы 62 видов птиц.

Как сообщает South China Morning Post, ученые сравнили сотни образцов, собранных в 1960–1970-х годах, с современными образцами 2000–2020-х годов. Все исследованные виды имеют статус «наименьший риск» в Международном союзе охраны природы, то есть в настоящее время не отнесены к категориям исчезающих, уязвимых или находящихся под угрозой исчезновения.

Фрагментация среды обитания

Основной причиной геномной эрозии авторы исследования назвали фрагментацию среды обитания — разделение природных территорий на небольшие изолированные участки. Такие изменения могут быть связаны с деятельностью человека, в частности с сельским хозяйством, вырубкой лесов и развитием инфраструктуры, а также с природными катастрофами.

Горы Гаолигун являются очагом биоразнообразия в переходной зоне между Гималаями, Индо-Бирмой и горами юго-запада Китая. По данным исследователей, этот регион, занимающий около 0,02% площади суши планеты, служит домом почти для одной десятой мировых видов певчих птиц. В то же время фрагментация лесов там усилилась в последние десятилетия.

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Скрытый риск для многочисленных видов

Авторы работы, опубликованной в журнале Science, отметили, что сокращение генетического разнообразия может создавать риск даже для многочисленных популяций. Генетически более однородные популяции могут быть менее способны адаптироваться к изменению климата, болезням, вредителям и другим экологическим потрясениям.

Ученые указали, что широко распространенные виды непропорционально сильно пострадали от утраты генетического разнообразия, хотя традиционно считается, что большая численность популяции должна защищать от такого процесса. По оценке команды, зафиксированные потери уже превышают допустимый порог, установленный Глобальной рамочной программой в области биоразнообразия Куньмин-Монреаль 2022 года для сохранения эволюционного потенциала видов.

Исследователи призвали быстрее включить геномные показатели в глобальные механизмы мониторинга биоразнообразия, в том числе для видов с большими популяциями, которые могут незаметно терять генетическое разнообразие.

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