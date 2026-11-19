В Лос-Анджелесе, США, совладелец бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers Марк Уолтер близок к сделке по продаже команды женской баскетбольной лиги WNBA Los Angeles Sparks за 750 млн долларов. Как сообщает The Guardian, в четверг о переговорах написало издание Sportico.

Рекордная сумма для WNBA

По данным СМИ, покупателями Sparks могут стать владельцы бейсбольного клуба San Diego Padres Хосе Э. Фелисиано и его жена Кванза Джонс. Если сделка будет завершена, ее стоимость станет рекордной для франшиз WNBA.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте, когда Connecticut Sun продали за 300 млн долларов. Команда Connecticut Sun планирует переехать в Хьюстон.

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Стоимость клуба и активы Уолтера

Группа во главе с Уолтером приобрела Sparks за 10 млн долларов в 2014 году. Среди участников группы владельцев также называли бывшую звезду NBA Мэджика Джонсона. По оценке The Guardian, стоимость клубов WNBA в последние годы выросла на фоне популярности баскетболисток, в частности Энджел Риз и Кейтлин Кларк.

Sparks не выходили в плей-офф шесть сезонов подряд, однако команда базируется на одном из крупнейших рынков США и имеет в составе Кэмерон Бринк. В августе Фелисиано и Джонс официально приобрели Padres за 3,9 млрд долларов. Фелисиано также входит в группу владельцев футбольного клуба Chelsea.

The Guardian сообщает, что Уолтер находится под федеральным расследованием по обвинениям в налоговом мошенничестве; он отрицает какие-либо нарушения. С начала расследования он продал контрольный пакет акций Los Angeles Lakers и 13-процентную долю в Chelsea. Уолтер владеет 27-процентным контрольным пакетом Dodgers и, по данным Los Angeles Times, не планирует продавать свою долю в этом клубе.

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