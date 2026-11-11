Сооснователь и генеральный директор Airbnb Брайан Чески выделит 100 млн долларов на парки Сан-Франциско в США. Городские власти назвали эту сумму крупнейшим пожертвованием, которое город когда-либо получал от одного донора, сообщает Fortune.

Мэр Сан-Франциско Дэниел Лури объявил о вкладе Чески во время мероприятия в парке «Золотые Ворота». Он призвал других состоятельных доноров присоединиться к финансированию городских инициатив. Чески основал Airbnb в Сан-Франциско почти два десятилетия назад и связал свое решение с успехом компании и поддержкой, которую получил от города.

Пять парковых проектов

Пожертвование будет передано в два этапа. Первые 39 млн долларов направят на пять проектов в районах СоМа, Мишн, Бейвью-Хантерс-Пойнт, Потреро-Хилл и на набережной в центре города. Департамент рекреации и парков Сан-Франциско в течение следующего года определит, как использовать еще 61 млн долларов.

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В частности, благодаря финансированию парк Рейчел Салливан в западной части СоМа планируют открыть в конце 2028 года вместо 2031 года. Там должны обустроить баскетбольную площадку половинного размера, зону для занятий спортом, детское игровое пространство и затененные места для отдыха.

Реконструкция и новые возможности

Средства также позволят ввести воскресные часы работы бассейна на площади Гарфилд в районе Мишн, покрыть дефицит финансирования строительства парка India Basin Waterfront Park, полностью реконструировать Jackson Playground в Потреро-Хилл и объединить Embarcadero Plaza и Sue Bierman Park в единый пятиакровый парк на набережной.

Чески подписал Giving Pledge вместе с другими сооснователями Airbnb в 2016 году, обязавшись отдать на благотворительность большую часть своего состояния. В 2022 году он также внес личный вклад в размере 100 млн долларов в Фонд Обамы для финансирования стипендии Voyager Scholarship для студентов, стремящихся работать в сфере государственной службы.

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