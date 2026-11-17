В США команда сооснователя Airbnb Джо Геббиа примерно за шесть месяцев создала онлайн-систему для подачи заявлений на федеральную пенсию, потратив на это около $1,5 млн. Об этом Геббиа, занимающий должность главного директора по дизайну США, заявил во время Fortune 500 Innovation Forum в Детройте, сообщает Fortune.

По словам Геббиа, федеральные власти пытались перевести процесс оформления пенсий в онлайн на протяжении двух десятилетий. Он утверждает, что на контракты для этого потратили около $100 млн, однако результата не было. До цифровизации система работала с бумажными документами, а личные дела хранились в известняковой шахте в западной Пенсильвании. Некоторые пенсионеры месяцами ждали полного оформления выплат.

Онлайн-заявления вместо бумажных форм

Геббиа рассказал, что привлек нескольких бывших инженеров и дизайнеров Airbnb. Команда общалась с недавно вышедшими на пенсию людьми и сотрудниками, которые готовились завершить государственную службу, чтобы выяснить их проблемы и потребности. После запуска сервиса федеральным сотрудникам разослали служебную записку с требованием пользоваться онлайн-заявлением.

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В июле Управление кадровой службы США сообщило, что его Online Retirement Application за предыдущий год обработала более 155 тыс. заявлений и прекратила бумажную обработку для более чем 95% заявлений на федеральную пенсию. В то же время цифровизация не устранила задержки полностью: в октябре средний срок обработки заявлений составлял 73 дня. Для электронных заявлений этот показатель был 59 дней, для бумажных — 150 дней.

Единый доступ к государственным сервисам

После проекта с пенсионными заявлениями Геббиа предложил Белому дому создать более широкую структуру для улучшения цифровых государственных услуг. В августе 2025 года его назначили главным директором по дизайну, а также создали National Design Studio.

Следующим проектом стала платформа America.gov с элементами искусственного интеллекта, запущенная 29 сентября. Она использует информацию с более чем 29 тыс. государственных сайтов и позволяет пользователям задавать вопросы вместо поиска на отдельных ресурсах. Геббиа заявил, что на следующем этапе платформа должна позволить выполнять задачи, в частности оформлять участие в плане Medicare, не выходя из чата.

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