ФИФА утвердила Соединённое Королевство в качестве хозяина женского чемпионата мира по футболу 2035 года. Турнир станет первым футбольным чемпионатом мира, который страна примет после мужского мундиаля 1966 года, сообщает Sky Sports News.

Заявка без соперников

Заявка Соединённого Королевства не имела конкурентов. В апреле 2025 года ФИФА признала её единственной действующей заявкой, а в понедельник ратифицировала её на внеочередном Конгрессе ФИФА.

В соревновании примут участие 48 национальных сборных. Турнир проведут на 19 стадионах в 15 городах Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Ещё один город и три стадиона рассматриваются для возможного включения в список арен.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Формат и предыдущий турнир

Чемпионат мира 2035 года станет вторым женским мундиалем с участием 48 сборных. Первым будет турнир 2031 года, хозяевами которого утвердили Коста-Рику, Ямайку, Мексику и США; их заявка также была безальтернативной.

Даты проведения женского чемпионата мира 2035 года ещё не определены. Во время презентации заявки ведущая Sky Sports News Джесс Крейтон заявила, что целью является проведение женского чемпионата мира с самой большой аудиторией, и спрогнозировала более 3,5 млрд зрителей и свыше 4,5 млн проданных билетов.

Читай нас в